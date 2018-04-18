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Новости. Общество
12:11, 18 Апреля 2018

Частный инвестор отказался строить аэровокзал в Карелии

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Министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов рассказал, когда и как будет построен аэровокзал в Бесовце.

В минувший вторник 17 апреля в Заксобрании Карелии состоялось заседании профильной комиссии по вопросам развития транспорта, на котором министр транспорта республик Алексей Кайдалов рассказал о проекте реализации строительства здания аэровокзала в Бесовце.

По словам Кайдалова, за последнее время на территории аэропорта было выполнено множество работ, которые касались перрона, рулежной дорожки, модернизации взлетно-посадочной полосы…

"Многое за прошедшие годы было уже сделано, а завершением этого всего должно быть строительство нового аэровокзала, - сказал Алексей Кайдалов. – Предполагалось, что этот аэровокзал будет строиться за счет средств частного инвестора, но в конце прошлого года было понимание, что частный инвестор не будет заниматься этим всем. И решено было внести коррективы в программу ФЦП развития Карелии на 2020 год".

Несмотря на то, что инвестор отказался строить здание аэровокзала, им создан проект, который прошел экспертизу.

"Менять проект – это лишняя затрата средств и времени, - отметил Кайдалов, - реализовываться проект должен в рамках ФЦП до 2020 года".

На встрече с Рашидом Нургалиевым, по признанию Алексей Кайдалова, было принято решение оставить проект, прошедший экспертизу, как базовый и доработать его в части рабочей документации и сметного раздела.

"Сейчас этим проектировщики займутся, - сообщил Кайдалов, - но это опять же надо понимать, будет конкурсная процедура, будет определенная рабочая документация, сметы. Должно это быть завершено в максимально короткие сроки, а за тем объявлен конкурс на подрядчика".

По мнению депутатов, прохождение конкурсных процедур и доработка проектов займет большое количество времени, что может повлиять на сроки строительства аэровокзала.

"Успеем ли? – задался вопросом Кайдалов, - Сегодня поставлена задача разложить все в хронологии, чтобы было понимание, сколько потребуется времени, включая конкурсные процедуры. Вообще проект двухлетний на 18/19 год. Реализоваться все равно должен в 2019 году. Просто есть вопросы, связанные чисто с технологией строительства. Есть опасения, что, заходя осенью с нулевым циклом, мы, конечно, можем, скажем так, не успеть. Но то, что аэровокзал должен быть построен к концу 19-го года, это не обсуждается".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-18 12:45:58
Какой же ты подлец , Борщов. Я на тебя три года угрохала.. "с"
Гость
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