Частный магазин сгорел дотла в поселке на востоке Карелии

Днем 9 декабря в Пудожском районе республики произошел пожар.
Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 9 числа, в 14.07, загорелось одноэтажное каркасное здание частного магазина в поселке сельского типа Рагнукса.
Адрес - улица Школьная, у дома №4.
Огонь уничтожил здание на всей площади 6 на 8 квадратных метров. Пострадавших нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание