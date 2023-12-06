Частный магазин сгорел дотла в поселке на востоке Карелии

Днем 9 декабря в Пудожском районе республики произошел пожар.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 9 числа, в 14.07, загорелось одноэтажное каркасное здание частного магазина в поселке сельского типа Рагнукса.



Адрес - улица Школьная, у дома №4.



Огонь уничтожил здание на всей площади 6 на 8 квадратных метров. Пострадавших нет.