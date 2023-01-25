Частный перевозчик отменил рейс из Петрозаводска в Олонец

Воскресный рейс из Петрозаводска до Олонца отменен.
По информации паблика «ГУП РК «Карелавтотранс», частный перевозчик из Олонца (ООО «АТП») отменил рейс №519 «Петрозаводск - Олонец».
Автобус должен был отправляться по маршруту в воскресенье, 19 февраля, в 18.15.
Перевозчик сослался на технические причины. Связаться с ним пассажиры могут по электронной почте atp-atk@yandex.ru, сообщили в паблике автовокзала.
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