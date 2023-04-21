Частный перевозчик ответит рублем за нарушения в маршрутках Петрозаводска

В карельской столице продолжаются рейды по контролю за работой новых автобусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В среду, 28 июня, работу новых автобусов на маршруте №14 проинспектировали специалисты мэрии.
Чиновники проверили, как соблюдается расписание, наличие у водителей формы, а также оплату проезда пассажирами. На указанном маршруте нарушений не нашли, рассказали в администрации карельской столицы.
Вместе с тем в мэрию поступают нарекания горожан на работу нового общественного транспорта.
Так, специалисты фиксируют отсутствие у водителей форменной одежды и ошибки в расписании. За каждое нарушение подрядчику выпишут штрафы.
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