Частный перевозчик ответит рублем за нарушения в маршрутках Петрозаводска

В карельской столице продолжаются рейды по контролю за работой новых автобусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 28 июня, работу новых автобусов на маршруте №14 проинспектировали специалисты мэрии.



Чиновники проверили, как соблюдается расписание, наличие у водителей формы, а также оплату проезда пассажирами. На указанном маршруте нарушений не нашли, рассказали в администрации карельской столицы.



Вместе с тем в мэрию поступают нарекания горожан на работу нового общественного транспорта.



Так, специалисты фиксируют отсутствие у водителей форменной одежды и ошибки в расписании. За каждое нарушение подрядчику выпишут штрафы.