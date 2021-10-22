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Частую ревакцинацию от коронавируса признали опасной для здоровья

Новости. Общество
09:00, 22 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич, поэтому надо ревакцинироваться минимум через полгода после прививки.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

«Для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. <…> [Ревакцинация] через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> — развивается иммунологический паралич», — сказал Черешнев.

Черешнев отметил, что «перебарщивать» с ревакцинацией не стоит.

«Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <…> Защита, я делаю все через три-четыре недели», — приводит пример академик. Он пояснил, что это истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьется вторичный иммунодефицит.

Также Черешнев заявил, что смертность от коронавируса можно снизить благодаря жесткой изоляции, что наблюдали на примере борьбы с другими вирусами. «Сейчас COVID-19 дает [смертность] в среднем в мире где-то от 2 до 4%. <…> А первое SARS-CoV-1 — атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10-15%, потом она снизилась до 6-8%. То есть коронавирус дебютировал как патоген, но [его] вовремя успели остановить, не дали распространиться: не за счет вакцины все это произошло, а за счет жесткой изоляции, не дали просто выйти, аэропорты блокировали, железнодорожные вокзалы, и не вышли из этих двух десятков ближневосточных стран и стран, примыкающих к Китаю. Я имею в виду [ситуацию с] SARS-CoV-1, это сработало, вирус не пошел», — сказал Черешнев.

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