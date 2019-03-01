Частый просмотр порно вызывает бисексуальность

Эксперты узнали, как частый просмотр порно влияет на бисексуальность человека.

Xhamster проанализировал данные опроса, в котором приняли участие 11 тысяч пользователей. Ресурс определил у добровольцев возраст, пол, сексуальные воззрения, статус отношений, политические взгляды и предпочтения в выборе роликов для взрослых.

Так, более 22% посетителей ресурса считают себя бисексуалами. Натуралами оказались 67%, а нетрадиционную сексуальную ориентацию выявили у 4% пользователей.

Спустя время, исследователи заметили связь между частотой просмотра порно и сексуальными предпочтениями, пишет "ФедералПресс".

При этом, бисексуалами оказались 13,09% респондентов, которые смотрят порно раз в неделю. А среди тех, кто смотрит ролики для взрослых по несколько раз в неделю выявилось еще больше – около 20%. Несколько раз в день порно включают 27% бисексуальных опрошенных.

По этой причине, эксперты пришли к итогу, что просмотр порно может стимулировать бисексуальность.