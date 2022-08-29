Часы на башне на Почтовой площади в Петрозаводске перезапустят после многолетнего перерыва

Проект реконструкции Почтовой площади в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске предусматривает ремонт часов на башне здания, где расположено отделение почты.

Об этом сообщил сегодня глава города Владимир Любарский на совещании в администрации, где обсуждался проект благоустройства Петрозаводска на ближайшие три года.

«Есть смысл отремонтировать и запустить часы, которые остановились когда-то. Я думаю, что надо снова запустить отсчет времени на этих часах. Это будет хорошим знаком для Древлянки и Петрозаводска в целом», — сказал Любарский.

Отделение почтовой связи на Берёзовой аллее. Нач. 2000-х гг. Фото: http://drevlanka-ptz.narod.ru

Подробнее о трехлетней программе благоустройства города, читайте в статье «Столицы на Онего».