«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

Три новогодних фильма собрали более 5 млрд рублей в кинотеатрах.

Речь о «Чебурашке 2», «Простоквашино» и «Буратино». Все три картины вышли в прокат 1 января, при этом «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко собрал более 1 млрд рублей в первые сутки.

Исходя из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), кассовые сборы «Чебурашки 2» уже превысили 2,9 млрд рублей — фильм посмотрели более 5 млн человек, «Простоквашино» Сарика Андреасяна собрал 1,27 млрд (более 2 млн зрителей), «Буратино» Игоря Волошина — 1, 26 млрд рублей (более 2 млн зрителей).

— Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате. Обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями позволяет находить отклик у зрителей разных возрастов, — написала по этому поводу в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.

В пятерку лидеров входят не только российские ленты. Так, американский фильм «Иллюзии обмана 3» собрал почти 2 млрд рублей. А российский фильм «Елки 12» — 745 млн рублей.