РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Новости

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10

Самые значимые события Понедельник

22:20

В Великобритании из-за детского ожирения запретили рекламу фастфуда

22:01

В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

21:01

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

20:01

Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

18:31

Экстремальные морозы ожидаются в Карелии в ближайшие дни

18:02

Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше

17:32

Местами до -29°С: вторник в Карелии обещает быть морозным и без осадков

17:01

В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09
«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

Три новогодних фильма собрали более 5 млрд рублей в кинотеатрах.

фото: © Кинотетрис

Речь о «Чебурашке 2», «Простоквашино» и «Буратино». Все три картины вышли в прокат 1 января, при этом «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко собрал более 1 млрд рублей в первые сутки.

Исходя из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), кассовые сборы «Чебурашки 2» уже превысили 2,9 млрд рублей — фильм посмотрели более 5 млн человек, «Простоквашино» Сарика Андреасяна собрал 1,27 млрд (более 2 млн зрителей), «Буратино» Игоря Волошина — 1, 26 млрд рублей (более 2 млн зрителей).

— Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате. Обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями позволяет находить отклик у зрителей разных возрастов, — написала по этому поводу в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.

В пятерку лидеров входят не только российские ленты. Так, американский фильм «Иллюзии обмана 3» собрал почти 2 млрд рублей. А российский фильм «Елки 12» — 745 млн рублей.

Обсудить (0) в ленту
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение