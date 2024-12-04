Чебурашку и Гену уронили в Беломорске

Очевидцы разместили фотографии в соцсети.

Жители Беломорска возмутились тому, что фигуры Чебурашки и Гены, которые очень нравятся горожанам, уронили во дворе. Об этом сообщили в паблике «Беломорская трибуна» — наша газета.

«Ну что у нас за поколение такое безалаберное и невоспитанное подрастает?!!! Зачем было ронять Чебурашку и Гену?! Люди для красоты поставили на радость детям и взрослым и тут такое», — возмутились горожане.

Беломорчане отметили в комментариях, что пару дней назад фигуры красиво стояли в лучах зимнего солнца.

© Romas Shlepikas