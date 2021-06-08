Чеченский полицейский, убивший спецназовца из Карелии на курсах в Нальчике, скрылся

Сотрудник полиции из Чечни, обвиняемый в убийстве по неосторожности карельского бойца, уже год не появляется в суде.

Чеченский полицейский Хизир Зубайраев убивший в драке карельского спецназовца из отряда «Гром» Александра Флегонтова, скрылся. Об этом сообщает «Медиазона».

Издание сообщает, что суд не завершен до сих пор: заседания откладывались 28 раз, большая часть из них — в связи с неявкой подсудимого. Потерпевшие и их адвокат полагают, что Зубайраев затягивает процесс, дожидаясь ноября, когда истекут сроки давности по делу.

Рассмотрение откладывалось из-за карантина в связи с коронавирусом, из-за отказа потерпевших от особого порядка, из-за занятости адвокатов в других процессах, дважды из-за болезни защитника Алауди Мусаева и четырежды — из-за заболеваний самого подсудимого.

18 мая в карточке дела на сайте суда появилось сообщение, что производство по делу приостановлено, поскольку подсудимый скрылся. Зубайраев объявлен в розыск.

«В отношении Зубайраева X.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время розыска подсудимого производство по уголовному делу приостановлено», — говорится в ответе суда.

«Возможно, позиция Зубайраева направлена на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — заявил адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин, который представляет интересы потерпевших.

Вину Хизир Зубайраев признал сразу, но несколько раз менял показания о том, как именно и сколько раз он ударил Флегонтова — судмедэкспертиза показала, что Александр получил как минимум два удара по лицу, кровоподтеки обнаружили и на груди убитого.

Напомним, ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

По данным экспертизы, причиной смерти карельского полицейского стала закрытая черепно-мозговая травма: перелом костей черепа, ушиб мягких тканей затылка и кровоизлияние в мозг. На лице и груди убитого было несколько кровоподтеков. В крови погибшего был обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению средней степени.

Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило против Зубайраева уголовное дело об убийстве по неосторожности, но родственники Флегонтова настаивали, чтобы преступление квалифицировали как умышленное убийство. Они утверждают, что есть свидетели того, как чеченский полицейский добивал упавшего карельского бойца.