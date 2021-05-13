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Чего вы ждете от нового главы Петрозаводска Владимира Любарского?

Новости. Общество
16:31, 14 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»
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Сегодня Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска.

В администрации города сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Церемония инаугурации началась с прослушивания гимна Российской Федерации. Затем исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич озвучил решение горсовета, в соответствии с которым Владимир Любарский был назначен главой карельской столицы.

После этого в зал вошел Владимир Любарский. Он произнес текст присяги, согласно которому он обязан, в частности, соблюдать Конституцию Карелии и городской устав.

После этого Александр Ханцевич вручил Владимиру Любарскому церемониальный нагрудный знак и удостоверение.
Выступивший следом глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал успеха новому сити-менеджеру. Он заявил, что знает Любарского как честного и достойного человека много лет. Губернатор пояснил, что правительство республики готово помогать новому управленцу.

Сегодня у Владимира Любарского первый рабочий день в должности главы Петрозаводска.

Чего вы ждете от нового руководителя города?

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-14 16:55:15
Жду от либерды визга. Как обычно :)
Off
2021-05-14 17:33:41
театральный критик, Сходи на Ленина 16 и повизжи с ними ..заодно они тебе колготки на голову натянут :)
Гость
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