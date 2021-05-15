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Чего вы ждете от Владимира Любарского на посту главы Петрозаводска?

Новости. Политика
11:23, 16 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска: что он должен сделать, чтобы столица Карелии стала лучше?

На этой неделе Владимир Любарский официально вступил в должность сити-менеджера Петрозаводска, сменив на этом посту Ирину Мирошник. Любарский был назначен по итогам тайного голосования депутатов Петросовета.

Новый глава города поклялся «отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска».

Чего вы ждете от нового руководителя города?

Ответить на вопрос можно здесь.

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