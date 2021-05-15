Чего вы ждете от Владимира Любарского на посту главы Петрозаводска?

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска: что он должен сделать, чтобы столица Карелии стала лучше?

На этой неделе Владимир Любарский официально вступил в должность сити-менеджера Петрозаводска, сменив на этом посту Ирину Мирошник. Любарский был назначен по итогам тайного голосования депутатов Петросовета.

Новый глава города поклялся «отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска».

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