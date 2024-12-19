Человеческие останки, найденные в лесу под Медвежьегорском, принадлежат пропавшей ранее 17-летней девушке

Человеческие останки принадлежат пропавшей под Медвежьегорском в августе 17-летней Ангелине Л.

Поисковики отряда «Доброспас» сообщили о гибели пропавшей ранее под Медвежьегорском 17-летней Ангелины Л.

«Найдена. Погибла», — написали активисты отряда в сети.

Со ссылкой на Следственный комитет Карелии поисковики «Доброспаса» рассказали о результатах экспертизы ДНК человеческих останков, найденных недавно в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в паблике отряда, Следком Карелии подтвердил результаты экспертизы — останки принадлежат Ангелине Л., пропавшей под Медвежьегорском в августе текущего года.

Волонтеры отряда выразили соболезнование родным и близким девушки.

Напомним, 16 декабря в лесу у поселка Вичка Медвежьегорского района местный житель во время прогулки нашел тело человека с признаками скелетирования. Обнаруженный рядом с останками предмет был опознан как обувь родственниками ранее пропавшей девушки.

Также Следком Карелии назначил медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола и причины смерти. Судебная генетическая экспертиза должна была определить личность погибшего человека.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Карелии 17-летнюю девочку объявили в федеральный розыск. Ангелина Л. бесследно пропала в лесу возле Медвежьегорска в начале августа. К ее поискам подключился Следком Карелии, правоохранительные органы. По факту исчезновения Ангелины было возбуждено уголовное дело. Также лес регулярно прочесывали волонтеры.