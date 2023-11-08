Человечество предупредили о резком снижении производства вина

Из-за климатических изменений производство алкогольного напитка сократится в странах, на которые приходится 94% виноделия.

Как сообщает интернет-издание «Нож», виноделы предупредили, что производство вина может сократиться до минимума за последние 60 лет. Это связано с низким урожаем, вызванным экстремальной засухой и ранними заморозками.

Производство сократили в двадцати девяти странах, на которые приходится 94% мирового виноделия — в Австралии, Аргентине, Чили, Южной Африке и Бразилии, а также в Италии, Испании и Греции.

Благоприятные условия сложились только в США и некоторых регионах Европы, таких как Германия, Португалия, Румыния и Франция, которая станет ведущей винодельческой страной мира.