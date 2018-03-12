Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 12 Марта 2018

Человечеству грозит новая глобальная эпидемия

По теме

Ученые: женщины меньше жалеют о случайном сексе
12.03.18 23:30
ФОТО: Звезда Instagram в "голом" платье – дешево и сексуально
12.03.18 21:30
Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов
12.03.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии.

Сейчас ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и прочие), так и пока не идентифицированная инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, такие как вирус Зика, и зоонозные, передающиеся человеку от животных. Также угрозу представляют искусственно созданные вирусы — биологическое оружие, которое могут выкрасть из лабораторий.

Эксперты обсуждают и разрабатывают способы для борьбы с "болезнью Икс", чтобы быстро реагировать на любую угрозу. В противном случае, предупреждают в ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как, к примеру, испанка в начале XX века. Тогда в результате массовой эпидемии гриппа за два года погибли несколько десятков миллионов человек.

По теме

Ученые: женщины меньше жалеют о случайном сексе
12.03.18 23:30
ФОТО: Звезда Instagram в "голом" платье – дешево и сексуально
12.03.18 21:30
Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов
12.03.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петя
2018-03-12 22:07:21
Пугают народ,отвлекают от разворовывания "народного достояния"....лохи поведутся,а тупые ещё и денег учёным дадут на "реализацию страшилок"...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 14
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»