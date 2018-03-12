Человечеству грозит новая глобальная эпидемия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии.

Сейчас ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и прочие), так и пока не идентифицированная инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, такие как вирус Зика, и зоонозные, передающиеся человеку от животных. Также угрозу представляют искусственно созданные вирусы — биологическое оружие, которое могут выкрасть из лабораторий.

Эксперты обсуждают и разрабатывают способы для борьбы с "болезнью Икс", чтобы быстро реагировать на любую угрозу. В противном случае, предупреждают в ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как, к примеру, испанка в начале XX века. Тогда в результате массовой эпидемии гриппа за два года погибли несколько десятков миллионов человек.