15:10, 30 Июля 2019
"Человек года" Карелии, экс-бизнесмен задолжал 1,2 мдрд рублей и может лишиться имущества
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Известный в прошлом бизнесмен Роберт Ан, признанный ранее "Человеком года" в Карелии, может лишиться имущества из-за дела о банкротстве, по которому он задолжал 1,2 млрд рублей.
Роберт Ан в 90-х годах руководил рядом древообрабатывающих компаний, в том числе "АВ-Инвест", которая владела Соломенским лесозаводом. За возрождение этого предприятия и восстановление Сретенской церкви Ан был удостоен звания "Человека года". В 2010 году он оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. В конце 2018 года Арбитражный суд Карелии признал его банкротом.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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