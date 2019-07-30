"Человек года" Карелии, экс-бизнесмен задолжал 1,2 мдрд рублей и может лишиться имущества

Известный в прошлом бизнесмен Роберт Ан, признанный ранее "Человеком года" в Карелии, может лишиться имущества из-за дела о банкротстве, по которому он задолжал 1,2 млрд рублей.

Роберт Ан в 90-х годах руководил рядом древообрабатывающих компаний, в том числе "АВ-Инвест", которая владела Соломенским лесозаводом. За возрождение этого предприятия и восстановление Сретенской церкви Ан был удостоен звания "Человека года". В 2010 году он оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. В конце 2018 года Арбитражный суд Карелии признал его банкротом.

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