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Человек из Бобруйска попытался утащить коньяк из магазина в Карелии

Новости. Происшествия
10:21, 26 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Магазинный вор попался с бутылкой коньяка, которую он хотел вынести из магазина.

В одном из охраняемых магазинов Сортавалы на днях сработала тревожная сигнализация. Причиной стала попытка хищения товара. 27-летний мужчина, зарегистрированный в Бобруйске, попался с неоплаченной бутылкой коньяка. Об этом информирует Росгвардия. 

В Олонце сотрудники районного отдела вневедомственной охраны были направлены на сработку сигнализации в один из магазинов, где им сообщили о гражданине в состоянии сильного алкогольного опьянения, который в торговом зале громко кричал и всем мешал, а потом ушёл. Неподалёку от места происшествия гражданин был обнаружен и задержан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска накрыл себе стол прямо в магазине и уснул после трапезы.

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Комментарии

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