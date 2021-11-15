Человек из Бобруйска попытался утащить коньяк из магазина в Карелии

Магазинный вор попался с бутылкой коньяка, которую он хотел вынести из магазина.

В одном из охраняемых магазинов Сортавалы на днях сработала тревожная сигнализация. Причиной стала попытка хищения товара. 27-летний мужчина, зарегистрированный в Бобруйске, попался с неоплаченной бутылкой коньяка. Об этом информирует Росгвардия.

В Олонце сотрудники районного отдела вневедомственной охраны были направлены на сработку сигнализации в один из магазинов, где им сообщили о гражданине в состоянии сильного алкогольного опьянения, который в торговом зале громко кричал и всем мешал, а потом ушёл. Неподалёку от места происшествия гражданин был обнаружен и задержан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска накрыл себе стол прямо в магазине и уснул после трапезы.