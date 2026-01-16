«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

Известному карельскому педагогу исполнилось 80 лет. Жизнь Галины Анатольевны неразрывно связана с образованием.
Как рассказали на странице Министерства образования и спорта республики, педагогический путь Галины Разбивной начинался в школе № 8. Год Галина Анатольевна работала пионервожатой в легендарном «Артеке».
Затем была работа методистом Дворца пионеров и школьников, секретарем Горкома комсомола. На протяжении 12 лет Галина Анатольевна возглавляла Дворец творчества детей и юношества и даже являлась народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР.
С 1999 по 2006 год Галина Разбивная занимала пост министра образования Республики Карелия. Масштаб ее деятельности при этом выходил далеко за пределы региона. Галина Анатольевна была заместителем руководителя рабочей группы по подготовке двух Государственных советов при Президенте России по стратегии развития отечественного образования в 2001 и 2006 годах.
Профессиональный путь Галины Анатольевны продолжился в Законодательном собрании Республики Карелия, где она до 2011 года была заместителем председателя.
За более чем полвека важнейшей трудовой деятельности Галина Анатольевна была удостоена множества высоких наград: Заслуженный учитель школы Карельской АССР, Отличник народного просвещения, кавалер Ордена Почета и Ордена Дружбы, награждена медалью «За доблестный труд», орденом «За вклад в просвещение». С 2016 года Галина Анатольевна носит звание «Почетный гражданин Республики Карелия». Каждая из этих наград — заслуженное признание её огромного вклада в развитие республики.
—Человек-легенда! Перечислить все ее достижения, награды, книги просто невозможно, — написала Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина.
— На любом своем трудовом посту Галина Анатольевна была честной труженицей, настоящим профессионалом и бережным к людям человеком, — подчеркнули на странице «Наш ВУЗ. Продолжение» «ВКонтакте».
