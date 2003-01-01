Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

Жилой дом загорелся в посёлке Эльмусе.
9 января в 13:01 на улице Центральной в посёлке Эльмусе Кондопожского района произошло возгорание жилого дома, сообщили в МЧС по Карелии.
В результате пожара пострадал один человек. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения.
Кроме того, огонь повредил имущество и постельные принадлежности, располагавшиеся на площади 2 м².
Ранее пламя охватило жилой дом в селе Шёлтозере Прионежского района. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили горение стены за дровяной печью. К счастью, обошлось без жертв.