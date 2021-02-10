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Человек погиб на пожаре в городе бумажников в Карелии

Новости. Происшествия
09:31, 11 Февраля 2021
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
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В Кондопоге на месте пожара в квартире был обнаружен труп, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 10 февраля, в 4.08 в Кондопоге на проспекте Калинина в 5-этажном доме загорелась квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из задымленного дома 17 человек, среди спасенных пятеро были дети. По уточненным данным, 13 человек вывели по лестнице с применением дымозащитных масок, четверых спустили по автолестнице.

В результате пожара квартира полностью выгорела, а на месте пожарища было обнаружено тело человека.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

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