Человек погиб на пожаре в квартире на главном проспекте Петрозаводска

В сгоревшей квартире на проспекте Ленина в Петрозаводске был обнаружен труп человека.

Сегодня, 22 апреля, в 09.03 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в доме № 38 по проспекту Ленина в Петрозаводске. В ходе осмотра поврежденной квартиры, расположенной на пятом этаже, было обнаружено тело погибшего собственника квартиры 1957 года рождения. Предварительная причина смерти человека — отравление угарным газом. Об этом информирует прокуратура Карелии в соцсети.

Сообщается, что пожар был потушен, несущие конструкции жилого дома не пострадали. Вероятной причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Источник пожара устанавливается.

Следком и МЧС проводят проверки, ход которых взят прокуратурой города на контроль.