Человек погиб на пожаре в пригороде Петрозаводска

Трагедия разыгралась на станции Деревянка в Прионежском районе.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, смертельный пожар произошел сегодня ночью, 9 октября, в СНТ «Виктория» возле станции Деревянка в Прионежском районе республики.

Вызов на пульт дежурного поступил в 04.46 утра. На улице Вишневая горел деревянный дачный дом. Пожарные — 8 спасателей на 3 единицах техники — менее, чем за полчаса прибыли на место.

Пожар был быстро ликвидирован, но до этого пламя охватило значительную часть дома. В огне погиб один человек. Еще один с серьезными ожогами был госпитализирован. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.