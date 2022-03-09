Человек погиб на пожаре в жилом доме в Петрозаводске

Огонь охватил деревянный дом на Старой Кукковке, пожар тушили 25 человек.

Как сообщили в МЧС Карелии, 12 марта в 21.20 вечера пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска боролись с огнем, охватившим дом в петрозаводском микрорайоне Старая Кукковка по адресу Ладожская, 25.

В 22.00 пожар был ликвидирован. Всего в тушении принимали участие 25 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в деревянном одноэтажном доме погиб мужчина. Обстоятельства его гибели выясняются. Сгорела одна из двух квартир в доме.