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Человек погиб на пожаре в жилом доме в райцентре Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:11, 15 Января 2022
фото: Наш город Суоярви/vk.com/nash.gorod.suoiarvi

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Смертельный пожар произошел ранним утром в Суоярви.

Сегодня, 15 января, ранним утром пожар охватил двухэтажный деревянный дом на улице Гагарина в Суоярви. Информация и фото с места происшествия об этом появились в паблике «Наш город Суоярви».

«Силами трех единиц техники пожар был локализован. Пострадали восемь квартир, четыре из которых уничтожены полностью. Есть погибший. Предварительная причина пожара - халатное отношение с огнём и курение в алкогольном опьянении в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов», - пишут в паблике.

В МЧС Карелии «Столице на Онего», сообщили, что тело было найдено при разборе после пожара 16 квартирного дома.

Ранее Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины в огне в Питкярантском районе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Totalarch
2022-01-15 12:39:09
Люди до сих пор живут в бараках.
Hoвый
2022-01-15 13:33:43
Totalarch, не свисти. В городе всего два барака осталось : на СКЗ и на Варламова.
Totalarch
2022-01-15 14:29:36
Hoвый, а на фото пятизвездочный отель?
Hoвый
2022-01-15 15:29:59
Totalarch, на фото нормальный бревенчатый дом. Экологически чистый и теплый с печным отоплением. Не высотный человейник. А если некоторые жители прибухивают и покуривают, то это не ко мне.
Гость
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