Человек погиб на пожаре в жилом доме в райцентре Карелии (ФОТО)

Смертельный пожар произошел ранним утром в Суоярви.

Сегодня, 15 января, ранним утром пожар охватил двухэтажный деревянный дом на улице Гагарина в Суоярви. Информация и фото с места происшествия об этом появились в паблике «Наш город Суоярви».

«Силами трех единиц техники пожар был локализован. Пострадали восемь квартир, четыре из которых уничтожены полностью. Есть погибший. Предварительная причина пожара - халатное отношение с огнём и курение в алкогольном опьянении в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов», - пишут в паблике.

В МЧС Карелии «Столице на Онего», сообщили, что тело было найдено при разборе после пожара 16 квартирного дома.

Ранее Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины в огне в Питкярантском районе.