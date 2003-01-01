Человек погиб в огне на севере Карелии

Трагедия произошла в Лоухском районе республики.
О смертельном пожаре, произошедшем сегодня, 2 сентября, в деревне Нижняя Пулонга Лоухского района, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Сообщение о пожаре поступило в 17.23. По словам звонившего, в загоревшегося частном доме мог находиться человек.
Для тушения выехали пожарные из поселков Чупа и Лоухи. Однако, когда они прибыли, крыша дома уже рухнула вниз. Огонь значительно повредил строение на площади 48 кв. метров.
Пожар был локализован в 17.52, ликвидирован - в 19.05. В огне погиб мужчина 1958 года рождения. Причины пожара устанавливаются.