Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

Сегодня ранним утром сгорел жилой дом, при тушении спасатели обнаружили тело.

Ранним утром 2 января в Пудоже произошло трагическое ЧП — сильный пожар унес жизнь человека.

Как рассказали в местной пожарной части, сообщение о возгорании в доме на улице Приозерной поступило спасателям в 03:47.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул в составе двух автоцистерн. По прибытии пожарные установили, что открытым пламенем охвачен одноэтажный бревенчатый жилой дом. Внутри здания происходило обрушение стен, перекрытий и кровли, и, предположительно, там мог оставаться человек.

Для тушения огня было задействовано три пожарных ствола, включая два звена газодымозащитной службы. В ходе работ по разбору завалов были обнаружены человеческие останки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, и дом был полностью уничтожен. При этом пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания.