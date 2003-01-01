Человек пострадал в ДТП на трассе в Прионежье

На трассе в Прионежском районе три автомобиля улетели в кювет.
Сегодня, 17 октября, на трассе «Петрозаводск — Ошта» в Прионежском районе три легковых автомобиля съехали в кювет, один из них перевернулся на бок, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия выехали пятеро пожарных и отключили аккумуляторы машин.
— Один пострадавший госпитализирован в РБ СЭМП г. Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня утром на подъезде к городу Сортавала наши читатели увидели ещё около пяти автомобилей, вылетевших в кювет. По мнению водителей, причиной происшествия стала сильная гололедица и отсутствие обработки дороги противогололёдными материалами.