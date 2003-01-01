Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

В Лоухском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на бок.
На 978 км федеральной трассы «Кола» в Лоухском районе автомобиль марки «Mitsubishi L200» съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли трое пожарных и провели осмотр пикапа. В результате аварии 1 человек получил травмы.
— Пострадавшему помощь оказана на месте. Госпитализация не потребовалось, — рассказали в ведомстве.
Ранее мы писали, что при столкновении двух иномарок на Перевалке в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen».