Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

На севере Карелии отечественный автомобиль съехал в кювет.
Вчера, 18 ноября, в 18:31 на 189 км трассы А-137 «Кочкома — Госграница» в Костомукшском районе автомобиль съехал в кювет, сообщили в МЧС Карелии. По данным ведомства, в результате ДТП пострадал один человек.
— Личным составом проводились работы по осмотру места происшествия, — отметили там.
В пресс-службе ГАИ республики «Столице на Онего» рассказали, что за рулём опрокинувшейся Lada Vesta находился 56-летний мужчина. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, однако в качестве пострадавшего он не значился.
Ранее стало известно, что при съезде в кювет рейсового автобуса в Лоухском районе пострадали двое взрослых и один ребёнок.