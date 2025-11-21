Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

На трассе «Крошнозеро — Эссойла» иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Сегодня, 22 ноября, в 11:22 на 9 км трассы 86К-270 — «Крошнозеро — Эссойла» в Пряжинском районе автомобиль Hyundai съехал в кювет, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
К месту аварии прибыли четверо пожарных и бригада скорой медицинской помощи.
— До прибытия спецслужб очевидец помог пострадавшему стабилизировать автомобиль на обочину дороги, — рассказали в ведомстве.
Огнеборцы отключили аккумулятор машины, медики осмотрели пострадавшего в карете скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался.
