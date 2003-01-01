Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

Три автомобиля столкнулись на трассе в Карелии.
24 января в 18:21 на 419 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Прионежском районе столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в МЧС по Карелии.
На место ДТП прибыли спасатели и отключили аккумуляторы двух транспортных средств.
В результате происшествия один человек получил травмы. Информация о его состоянии неизвестна. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
