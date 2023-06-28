Человек потерял сознание прямо на пешеходном переходе в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Утром 29 июня на пешеходном переходе у кинотеатра «Калевала» человеку стало плохо.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовано видео с инцидентом на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Ленинградской в 08.11 29 июня.



Человек, который переходил проезжую часть по переходу, неожиданно упал навзничь. Скорее всего, пешеходу стало плохо.



Подробности уточняем.