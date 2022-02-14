Человек сгорел в районе Карелии

На пепелище в Кондопожском районе было обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 14 февраля, в 19.54 в Юркостров Кондопожского района загорелся частный одноэтажный жилой дом. В ходе пожара огонь перекинулся на рядом стоящую хозпостройку.

В результате огонь тушили 17 человек из Гирваса, Спасской Губы, Кондопоги и Петрозаводска с применением 5 спецмашин.

Строения спасти не удалось, они сгорели. На месте пепелища был обнаружен труп мужчины.

Причины пожара устанавливаются. На месте работает следственная группа.