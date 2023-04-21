Подросток утонул в петрозаводском карьере

На Ключевском карьере в Петрозаводске утонул подросток, сообщил глава Минздрава Карелии.
В своем телеграм-канале « Антидот Охлопкова» министр здравоохранения республики передал информацию от медиков со станции скорой помощи.
«На каменном карьере в Петрозаводске утонул человек. На месте работают экстренные службы», - написал Михаил Охлопков.
Данные уточняются, сообщил он. Напомним, ранее четырехлетний ребенок попал в больницу с серьезными травмами после ДТП.
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