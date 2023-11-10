«Человека зажало в машине…» — спецслужбы Карелии приехали в Прионежье

В четверг, 9 ноября, на 423 километре трассы «Кола» в Прионежском районе работали спасатели, автоинспекторы и дорожники.

В четверг, 9 ноября, на 423 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Прионежском районе были организованы совместные учения. О комплексном межведомственном мероприятии по ликвидации последствий ДТП рассказали в республиканской ГИБДД.

Учения проводились с целью отработки единого подхода по спасению пострадавших, оказанию им помощи и организации движения на аварийном участке по временной схеме.



В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и Упрдор «Кола».



По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал с дороги. В результате ДТП человека зажало в машине. Сотрудники МЧС прибыли для проведения спасательных работ и достали "пострадавшего" из машины, а также оказали ему первую помощь до прибытия бригады скорой помощи.

В это время сотрудники Госавтоинспекции Карелии обеспечивали безопасное и беспрепятственное движение транспорта по автодороге.



Грамотная организация взаимодействия всех спецслужб при ликвидации последствий ДТП необходима и особенно важна для безопасности дорожного движения и снижения аварийности в зимний период, отметили в ГИБДД.