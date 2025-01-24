«Чем дальше, тем страшнее»: карельский поселок оказался на грани экологической катастрофы

Жители Ляскеля в отчаянии из-за критической ситуации с водоотведением.

В паблике «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия» опубликовали просьбу о помощи от жителей поселка Ляскеля. По их словам, поселок столкнулся с серьезными проблемами в системе водоотведения, что грозит экологической катастрофой.

В сообщении говорится, что в Ляскеля в 2025 году отсутствует централизованная система водоотведения. Ситуацию усугубляет и отсутствие вакуумной машины для откачки жидких бытовых отходов (ЖБО), и, как сообщается, в ближайшее время ее не предвидится.

Жители опасаются, что из-за скопления нечистот произойдет заражение почвы, колодцев, ближайшей реки Янисъйокки, а далее загрязнение попадет и в Ладожское озеро. Это, по мнению местных жителей, может привести к эпидемии кожных и дыхательных заболеваний, а также существует риск распространения гепатита.

«Ну и, конечно же, п.Ляскеля, красивый и когда-то очень процветающий, превратится в зону Отчуждения с больными жителями», ━ подчеркнули в посте.

Жители поселка уже направили письма с подписями на имя главы Питкярантского округа К. А. Булахова и депутата Заксобрания Т. В. Тишковой. Но, как сообщается, официального ответа на последнее обращение пока получено не было.

В посте жители также поделились разочарованием обещаниями, данными год назад при переводе поселения в округ: «Когда год назад наше поселение перевели в округ, нам обещали: „Будете жить как в сказке, в золоте купаться!“. Мы и правда живем в сказке: „Чем дальше, тем страшнее!“ и купаемся в нечистотах!»