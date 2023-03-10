Чем грозит Карелии включение Всемирного фонда природы в список иностранных агентов?

Фонд поддерживал в республике проекты по сохранению среды обитания северного оленя и восстановлению популяции европейской жемчужницы.

В конце прошлой недели министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов одну из самых влиятельных в мире экологических организаций — Всемирный фонд природы, который хорошо знаком даже тем, кто не интересуется зеленой повесткой, своей английской аббревиатурой WWF (World Wildlife Fund) и эмблемой в виде панды. У многих известных ученых и природоохранных активистов, как в России, так и за рубежом, это известие вызвало недоумение — фонд не занимался политической деятельностью и сотрудничал с российскими властями.

За почти 30-летнюю историю своей деятельности в России Всемирный фонд природы реализовал в стране свыше 1,5 тысячи полевых проектов. Часть из них была связана и с Карелией. Достаточно вспомнить расчистку карельских рек для восстановления популяции краснокнижной жемчужницы европейской или проведение семинаров по устойчивому лесопользованию для лесного бизнеса республики.

Чем грозит этому сотрудничеству новый статус фонда, читайте в статье «Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду».