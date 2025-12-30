РЕКЛАМА
Чем удивит «Столица на Онего» в новом году и на каникулах
Сегодня 18:00 Общество
Поделиться

В новогодние каникулы все отдыхают, но только не мы. Рассказываем, чем порадуем.

фото: © Столица на Онего

Дорогие наши читатели, наша дружная редакция поздравляет вас с Новым годом! Для «Столицы» он был насыщенным, интересным, полным изменений. У нас полностью поменялась команда, мы взяли курс на качественное освещение происходящих в Карелии событий. Для нас важно, чтобы репутация старейшего и крупнейшего в Карелии издания росла. 

Еще в уходящем году мы стали писать много больших материалов. На «Столицу» снова вернулись репортажи, интервью, аналитические материалы. В месяц их число уже доходит до 30 — то есть практически один в день.

В 2025 году мы впервые в Карелии запустили Телеграм-канал «Столица на Онего: все новости Карелии», новости для которого на основе проверенных источников пишет искусственный интеллект. Не ругаете его сильно, он еще учится. Зато это первый канал, в котором собраны практически все новости Карелии.

Появился у нас и канал «Столица на Онего: выбор редактора», где Евгений Белянчиков выбирает из новостной палитры только самое важное. Это для тех, кто привык к прежнему формату ТГ-канала, где мы отбирали самый сок новостей.

Планов у нас много и на 2026 год. Мы планируем запустить несколько новых проектов, улучшить интерактив и еще больше радовать вас эксклюзивами.

На новогодних каникулах мы тоже работаем. И планируем опубликовать сразу несколько больших материалов в формате итогов 2025 года. Настроение уходящего года мы уже ранее передали. НО на этом не все. Во второй день года мы вспомним тех, кого Карелия потеряла в прошлом году, потом опубликуем свою версию героев года, подведем криминальные итоги года, вспомним про спортсменов и даже про животных года в Карелии. В общем, мы работаем, мы с вами, мы продолжаем давать самую полную картину жизни в Карелии.

Спасибо, что вы с нами! Счастья вам и всего самого светлого в Новом году!

Обсудить (0) в ленту
