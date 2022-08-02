Чемпион Карелии по футболу определился после серии пенальти

В финале Чемпионата Карелии по футболу встретились команды «Триумф» и Спортшколы №7.
В Петрозаводске завершился Чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.
Финальный поединок, как и в прошлом сезоне, состоялся между петрозаводскими командами Спортшколы № 7 и «Триумф».
После двух упорных таймов зрители так и не дождались голов в основное время, хотя порой казалось, что мяч вот-вот окажется в сетке, но классно играли вратари обеих команд. Все решила серия послематчевых пенальти. В основной серии голкиперам удалось по одному разу отразить удары и лишь в дополнительном ударе более удачливыми оказались футболисты спортшколы № 7.
Третье место на чемпионате заняла команда «Стандарт».
Как отметили в Федерации футбола Карелии, все участники последнего игрового дня были отмечены кубками.
Игрокам команд-призеров вручили медали и дипломы от Центра спортивной подготовки Республики Карелия.
Лучшие игроки были отмечены специальными призами:
— Лучший бомбардир финального турнира Даниил Зелевский (СШ-7) — 6 мячей
— Лучший вратарь Виктор Петров (Триумф)
— Лучший защитник Егор Шумилов (СШ-7)
— Лучший полузащитник Евгений Борисов (Сегежа)
— Лучший нападающий Александр Веркин (Стандарт).
Впереди у футболистов розыгрыш Кубка Республики Карелия.
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