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Чемпион Карелии по футболу определился после серии пенальти

Новости. Спорт
17:20, 10 Августа 2022
фото: Федерация футбола Карелии

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В финале Чемпионата Карелии по футболу встретились команды «Триумф» и Спортшколы №7.

В Петрозаводске завершился Чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.

Финальный поединок, как и в прошлом сезоне, состоялся между петрозаводскими командами Спортшколы № 7 и «Триумф».

После двух упорных таймов зрители так и не дождались голов в основное время, хотя порой казалось, что мяч вот-вот окажется в сетке, но классно играли вратари обеих команд. Все решила серия послематчевых пенальти. В основной серии голкиперам удалось по одному разу отразить удары и лишь в дополнительном ударе более удачливыми оказались футболисты спортшколы № 7.

Третье место на чемпионате заняла команда «Стандарт».

Как отметили в Федерации футбола Карелии, все участники последнего игрового дня были отмечены кубками.

Игрокам команд-призеров вручили медали и дипломы от Центра спортивной подготовки Республики Карелия.

Лучшие игроки были отмечены специальными призами:

— Лучший бомбардир финального турнира Даниил Зелевский (СШ-7) — 6 мячей

— Лучший вратарь Виктор Петров (Триумф)

— Лучший защитник Егор Шумилов (СШ-7)

— Лучший полузащитник Евгений Борисов (Сегежа)

— Лучший нападающий Александр Веркин (Стандарт).

Впереди у футболистов розыгрыш Кубка Республики Карелия.

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