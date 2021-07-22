Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)

Тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Токио, прибыл в карельскую столицу.

Сегодня утром Владислав Ларин на поезде вернулся в Петрозаводск. На перроне олимпийского чемпиона встречали поклонники и представители органов власти.

Фотографии встречи героя спорта опубликовали, в частности, мэр Петрозаводска Владимир Любарский и спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».