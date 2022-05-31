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Чемпион России по бегу, легкоатлет из Карелии может получить до 8 лет колонии за избиение прохожих

Новости. Происшествия
08:55, 04 Июня 2022
фото: https://vk.com/blackxs200m

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В конце мая Александр Хютте избил двух прохожих в парадной своего дома в Санкт-Петербурге.

Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции Александр Хютте стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце мая спортсмен избил двух прохожих в парадной своего дома, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его информации, 23 мая в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области позвонили из больницы и сообщили о поступлении мужчины 1957 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами стенок правой глазницы и травмами придаточных пазух носа. "В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали, а сам он рассказал, что был избит неизвестным в парадной дома 137 по Приморскому проспекту в Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

В тот же день полицейским стало известно еще об одном случае избиения в парадной того же дома. Звонок также поступил из медицинского учреждения, куда была доставлена женщина 1973 года рождения с гематомой в области правого глаза, ушибами мягких тканей головы и затылка. После оказания медицинской помощи пациентку отпустили домой.

"В 16.20 того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте, 1988 года рождения. 25 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказал источник. По его словам, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте задержали по подозрению в хранении наркотиков в Петербурге.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.

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