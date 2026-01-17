Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

Сильнейшие спортсменки принимают участие в соревнованиях в Петрозаводске.

17 и 18 января в Карелии проходит Чемпионат и Первенство Карелии по художественной гимнастике и региональные соревнования «Кубок надежды» (0+). За звание лучших борются около 150 человек.

— Мы рады, что у нас столь насыщенный календарь. Практически раз в две недели на всех наших объектах ЦСП проходят различные соревнования и фестивали по художественной гимнастике. Скоро наши лучшие спортсменки будут защищать честь республики на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада, следом — на Первенстве России. Девчонки, хочется пожелать вам удачи, и самое главное — без травм! Любите этот замечательный, красивый вид спорта, а вашим родителям стойкости и терпения! — отметил заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Карелии Александр Баканчук.

Юные и уже опытные гимнастки удивили грацией и артистизмом. Как проходили соревнования, смотрите в ФОТОРЕПОРТАЖЕ Людмилы Корвяковой.

Ранее мы рассказывали, что гимнастки из Петрозаводска взяли серебро на Всероссийских соревнованиях.

Фото и видео Людмилы Корвяковой