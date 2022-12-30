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Чемпионат Карелии по парусному спорту пройдет на новогодних каникулах

Новости. Спорт
15:00, 03 Января 2023
фото: © паблик «Центр спортивной подготовки»

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В акватории Логмозера в январе состоится чемпионат Карелии по парусному спорту.

С 5 по 8 января в акватории озера Логмозеро в Соломенном состоится чемпионат Карелии по парусному спорту, класс сноукайтинг.

Об этом сообщается в паблике «Центр спортивной подготовки». 

Гонки пройдут 6 и 7 января, с 11.00 до 16.00. Напомним, в свое время в столице Карелии проходил чемпионат мира по этому виду спорта. 

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