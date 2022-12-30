Чемпионат Карелии по парусному спорту пройдет на новогодних каникулах

В акватории Логмозера в январе состоится чемпионат Карелии по парусному спорту.

С 5 по 8 января в акватории озера Логмозеро в Соломенном состоится чемпионат Карелии по парусному спорту, класс сноукайтинг.



Об этом сообщается в паблике «Центр спортивной подготовки».



Гонки пройдут 6 и 7 января, с 11.00 до 16.00. Напомним, в свое время в столице Карелии проходил чемпионат мира по этому виду спорта.