Чемпионы мира, Европы и России будут «топить лед» на кайт-марафоне в Петрозаводске

В Карелии пройдут крупные соревнования по сноукайтингу.

Как сообщается в паблике «Спорт - норма жизни», 2–7 марта на Онежском озере состоится международный кайт-марафон «Транс-Онего» (TOKE). Это ежегодный зимний марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции.

Так, 16–20 марта Петрозаводск примет 1-й Этап Кубка России в марафонских гонках и Первенство Карелии на отдельной дистанции для детей.

«Топить лёд своими лыжами и бордами в Петрозаводской губе будут спортсмены из Вологодской, Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей, а также из Коми, Карелии, Москвы, Ярославля, Костромы и Чебоксар», — рассказали организаторы и отметили, что среди участников соревнованийесть Чемпионы мира, Европы, Чемпионатов и Кубков страны.