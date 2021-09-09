Чепик анонсировал строительство 3 новых технопарков с «достойной зарплатой» в Петрозаводске

Власти Карелии планируют строительство в Петрозаводске 3 технопарков, где разместятся предприятия по производству мебели, пищевой продукции и разработке IT-технологий.

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Александр Чепик во время посещения технопарка по камнеобработке «Южная промзона», который открылся в прошлом году.

На этой площадке работает семь компаний, которые производят продукцию для благоустройства улиц, мощения дорог, гранитные плиты, брусчатку, лестницы и другие изделия из камня. Они арендуют в технопарке помещения и оборудование, пользуются производственной инфраструктурой и комплексом дополнительных услуг.

«Петрозаводске планируется построить еще три промышленных парка, они будут специализироваться на камнеобработке, производстве мебели, пищевой промышленности, IT-технологиях. Каждый промышленный парк — это 200-500 новых рабочих мест. Это высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой», — сказал премьер-министр.