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Чепик предложил организовать авиарейс между Карелией и Германией

Новости. Общество
13:38, 05 Августа 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

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Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик заявил, что прямой авиарейс из столицы Карелии в Германию помог бы укрепить сотрудничество стран.

Об этом Александр Чепик заявил четвертого августа на встрече с генеральным консулом Германии в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергером, которая состоялась в рамках визита немецкого дипломата в Карелию. Об этом информирует Минэк республики.

«Приглашаем представителей немецкого бизнеса, представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты в Карелию для знакомства и установления тесного взаимодействия для реализации совместных проектов», — заявил Александр Чепик.

Чепик отметил, что организация прямого авиарейса между Петрозаводском и Германией придала бы хороший импульс для развития сотрудничества, позволила бы представителям немецкого бизнеса и туристам быстро и беспрепятственно приезжать в республику после снятия эпидемиологических ограничений.

Минэк сообщает, что Стефано Вайнбергер высказал предложение рассмотреть возможность увеличения количества немецких предприятий и компаний с немецким участием на территории республики по примеру Санкт-Петербурга и Ленинградской   области. Генконсул также упомянул значимость развития взаимодействия в сфере экологии, решения задач по адаптации к климатическим изменениям и защите окружающей среды.

Чепик заявил, что Германия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Карелии, входя в пятерку основных стран-контрагентов. По итогам первого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли Карелии с Германией увеличился на 30% и составил 10,41 млн долларов США. При этом объем карельского экспорта в Германию составил 7,41 млн долларов США, увеличившись на 60%.

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Комментарии

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наташка
2021-08-05 14:09:23
Это он хотел на самолетах деда мороза рисовать пару лет назад ? :)
театральный критик
2021-08-05 13:57:24
Фрау слабунова одобряет :)
Off
2021-08-05 13:54:41
Чепик , как Остап Бендер в Васюках .
юнипер95
2021-08-05 13:48:22
аха-ха... давай сразу с Вашингтоном, ах=ха.... ну поржал от души
Гость
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