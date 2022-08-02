«Черешневое» суперлуние задержалось в Петрозаводске (ФОТО)

Фотограф Карелии Арина Степенная запечатлела огромную луну, зависшую над Петрозаводском.

На своей странице в соцсети фотограф Арина Степенная опубликовала фото огромной лунный, которая, как огненный шар, зависла над столицей Карелии.

«Осетровое или Черешневое суперлуние решило задержаться в Петрозаводске еще на одну ночь», так вкусно назвала свой фотосет Арина и отметила, что это последнее полнолуние лета.

«В Северной Америке оно получило такое название (Осетровое) из-за обилия рыбы, в особенности осетров. Эта ночь знаменовала начало сезона сбора урожая, поэтому августовское полнолуние называют и «кукурузным», и «черешневым», и «рисовым», - объяснила фотограф.

По словам автора фото, сперва луна была необычно оранжево-красноватого цвета; ближе к полуночи она пожелтела.