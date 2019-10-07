"Через анонимные Телеграм-каналы у политизированного читателя формируется вполне определённая точка зрения"

Политолог Олег Реут отмечает рост влияния анонимных Телеграм-каналов на формирование общественного мнения в Карелии и России.

"Запрет Телеграма обернулся вредом для внутриполитического блока региональной системы госуправления. Через анонимные каналы у политизированного читателя формируется вполне определённая точка зрения. Вроде бы они критикуют власть в целом и конкретных чиновников в частности, пишут об инсайдах, "пробросах", "прогонах" и тому подобных таинственных вещах, но на деле дозируют информацию и подают её в нужном виде, - отмечает Олег Реут. - Кроме того, в мессенджере нет комментариев, поэтому анонимного автора трудно уличить в непрофессионализме или лжи. Читатель оказывается в хитросплетениях информационных кампаний по атакам и защитам от атак, а реальной картины порой не видит. В других соцсетях трюки с анонимностью не пройдут, в них уже сложились практики комментирования.



Власть, расширяя пространство блокировок и запретов, видимо, считала, что упорядочивает сферы жизни, управляет ими, устанавливает в них свои правила. Но прошло полтора-два года и оказалось, что государство вынуждено обращать внимание на самоупорядочивание того, что практически полностью вышло из пространства регулирования".

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