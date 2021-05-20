Через два дня после субботника неизвестные снова превратили парк в Петрозаводске в помойку (ФОТО)

Неизвестные выкинули в парке Беличий остров строительный мусор

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» 20 мая появились фотографии, совсем недавно сделанные в городском парке Беличий остров. На фото видна гора строительного мусора, выброшенного рабочими, которые пояснили, что со всеми вопросами следует обращаться к администрации близлежащего торгового центра.

Как пишет автор поста, о происшествии уже сообщено новому мэру города.

Буквально два дня назад, 17 мая, в этом парке проходил субботник. Полсотни неравнодушных горожан, привлеченных молодежным центром "Смена", очищали излюбленное место отдыха жителей Кукковки от мусора. Как написали на сайте администрации, активисты собрали множество пластиковых и стеклянных бутылок, а также другой мусор.