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Через два дня после субботника неизвестные снова превратили парк в Петрозаводске в помойку (ФОТО)

Новости. Общество
10:30, 21 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Весь Петрозаводск | Карелия»

Неизвестные выкинули в парке Беличий остров строительный мусор

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» 20 мая появились фотографии, совсем недавно сделанные в городском парке Беличий остров. На фото видна гора строительного мусора, выброшенного рабочими, которые пояснили, что со всеми вопросами следует обращаться к администрации близлежащего торгового центра.

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19.05.2021 11:57

Как пишет автор поста, о происшествии уже сообщено новому мэру города.

Буквально два дня назад, 17 мая, в этом парке проходил субботник. Полсотни неравнодушных горожан, привлеченных молодежным центром "Смена", очищали излюбленное место отдыха жителей Кукковки от мусора. Как написали на сайте администрации, активисты собрали множество пластиковых и стеклянных бутылок, а также другой мусор.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-21 11:40:16
Как же корежит русофобов)))
Вася
2021-05-21 11:20:25
Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно.
Неравнодушный
2021-05-21 11:19:58
А потом опять про деда из бункера будут трындеть, у нас всегда виноват кто-то другой.
Вася
2021-05-21 10:54:16
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.
Изя
2021-05-21 11:00:29
Вася, :)
Вася
2021-05-21 10:52:58
Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.
кир
2021-05-21 10:46:44
Чего достойна эта цивилизация полудиких людей? Которая ещё не покаялась за убийство царских детей.(((
Изя
2021-05-21 10:45:42
Что творят идиоты , запоганили весь город . Найти их надо и публично наказать :)
Стас
2021-05-21 10:42:43
Это и есть патриотизм!
Люди не уважают ни власть,ни других людей! Им наплевать что и как будет дальше+ мигранты,которые работают на стройках ,или просто приезжие, всем до лампочки,уж простите, вот и результат!
Вот почему нет такого в Финляндии!? В "африканской стране" Франции, просто в Европе!? Если только какие нибудь исключительные случаи , а так везде порядок....а у нас даже у красивых контейнеров рядом валяется мусор...
И кто то должен ведь отвечать за это среди очень многочисленных чиновников!
Изя
2021-05-21 10:51:36
Стас, Беккелев , однозначно :)
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