Через месяц выберут главу Петрозаводска

Принимаются документы от участников конкурса на должность главы Петрозаводска.

Петросовет сообщает о том, что перечень и образцы документов для участия в конкурсе кандидатов на должность главы Петрозаводского городского округа, а также информация об условиях и порядке проведения конкурса, размещены на официальном сайте Петросовета в разделе «Документы».

В мэрии города напомнили, что документы принимают с 23 октября по 2 ноября в будни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, , а также 3 ноября с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 605.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города проведут члены комиссии путем открытого голосования — оно состоится 20 ноября 2023 года в 11.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 601.

Главу Петрозаводского городского округа выберут депутаты из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, путем тайного голосования на очередной сессии Петрозаводского городского Совета 24 ноября 2023 года.